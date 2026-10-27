В Казахстане расширяют возможности для развития гражданских инициатив на селе

Развитие сельских неправительственных организаций (НПО) – одно из направлений поддержки гражданской активности и вовлечения населения в решение актуальных вопросов на местном уровне.

В числе приоритетов – укрепление институционального потенциала сельских НПО, развитие профессиональных компетенций и расширение возможностей для реализации гражданских инициатив.

В этом году в семи областях Казахстана – Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской – проведены обучающие мероприятия в гибридном формате для 70 представителей сельских организаций. Участники получили практические знания и инструменты для разработки стратегий развития НПО, определения приоритетных направлений деятельности, позиционирования организаций в информационном пространстве и продвижения собственных инициатив.

Дополнительные возможности для обучения и обмена опытом обеспечили онлайн-форматы. В серии вебинаров «Сельские НПО: от идеи к устойчивости» приняли участие более 200 человек из более чем 10 регионов Казахстана. Программа охватила вопросы стратегического мышления, коммуникаций, фандрайзинга и проектного менеджмента.

Еще одним инструментом развития сельских инициатив стали малые гранты. По итогам конкурса, проведенного в семи областях страны, из 26 поступивших заявок поддержку получили 18 инициатив. В рамках их реализации организовано более 40 мероприятий с участием 2 000 сельских жителей, а информационный охват превысил 50 000 человек. Для грантополучателей также организовано менторское сопровождение, направленное на практическую поддержку при реализации проектов.

Важную роль играет и онлайн-консультационный центр. На сегодняшний день проведено 266 индивидуальных консультаций, в том числе 135 для сельских и 131 для городских организаций. Таким образом, на сельские НПО приходится около 51% от общего количества обращений.

Комплексный подход, включающий обучение, грантовое финансирование, менторское сопровождение и индивидуальные консультации, создает дополнительные условия для развития сельских НПО, укрепления их организационной устойчивости и расширения участия жителей в решении вопросов местного значения.

Работа ведется в рамках проекта «Развитие гражданских инициатив на селе».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК