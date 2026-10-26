В Астане концерт NUMORI и Saz&Soul объединил музыкальные традиции Казахстана и Кореи

В Астане состоялся совместный концерт южнокорейской группы NUMORI и казахстанского вокально-инструментального коллектива Saz&Soul. Программа объединила традиционную музыку двух стран и современные музыкальные направления.

Группа NUMORI представила композиции, сочетающие традиционную корейскую музыку с элементами K-pop, K-rock, электронной музыки и блюз-рока. Коллектив Saz&Soul исполнил произведения, в которых вокальные партии дополнило звучание национальных инструментов.

В программу вошли песни «Керім-ау, айдай», «Дудар-ай», «Сырғалым», «Сүгірдің термесі», «Махаббат – мәңгі ертегі», кюи «Ақжелең», «Сарыжайлау» и «Жем суының тасқыны», а также композиции из репертуара NUMORI.

Особое место заняла корейская народная песня «Ариран», исполненная в сопровождении домбры. Южнокорейские музыканты также представили казахскую народную песню «Назқоңыр», которую зрители встретили овациями.

Концерт стал частью работы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой по развитию международного творческого сотрудничества и популяризации национального музыкального наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК