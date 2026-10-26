26 октября в Алматы состоялись открытие и первый тур республиканского конкурса исполнителей традиционной песни имени Амре Кашаубаева. Организатором выступила Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Конкурс направлен на сохранение творческого наследия Амре Кашаубаева, развитие традиционного песенного искусства и поддержку молодых исполнителей. В репертуаре участников – произведения народных композиторов, в том числе Биржан сала, Акана сері, Естая и Мухита.

На конкурс поступила 41 заявка. По итогам отбора к республиканскому этапу допущены 22 исполнителя в возрасте от 20 до 35 лет. Накануне открытия состоялась жеребьёвка участников.

Конкурс проходит в два тура. В первом туре участники демонстрируют исполнительское мастерство, индивидуальную манеру исполнения и знание особенностей традиционных песенных школ.

Выступления оценивает жюри, в состав которого вошли певцы и преподаватели профильных учебных заведений: Жаксыкелды Кемалов, Кайрат Какимов, Нуржан Жанпеисов, Шолпан Даржан и Гульмира Сарина.

Конкурс завершится 27 октября. В 19:00 состоятся церемония закрытия и награждение победителей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК