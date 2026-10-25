В Пекине прошли мастер-класс и турнир по тоғызқұмалақ

25 октября в Культурном центре Казахстана в Пекине состоялись мастер-класс и турнир по казахской национальной интеллектуальной игре тоғызқұмалақ. Мероприятие «Ұлттық мұра – ұрпаққа аманат» было приурочено ко Дню Республики.

Организаторами выступили Культурный центр Казахстана в Пекине, Всемирная федерация тоғызқұмалақ и Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

В мероприятии приняли участие дипломаты, китайские и казахстанские студенты, представители сфер образования и искусства, а также жители Пекина. Около 50 человек посетили мастер-класс, в ходе которого познакомились с историей и правилами игры и попробовали свои силы на практике.

В турнире состязались 32 участника, в том числе двое граждан Казахстана. Первое место занял 13-летний казахстанец, второе и третье места – китайские студенты Центрального университета национальностей в Пекине. Победителям вручили специальные призы от президента Федерации спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан Акима Турсына.

В рамках мероприятия Культурный центр Казахстана в Пекине и Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает популяризацию тоғызқұмалақ в Китае, а также проведение совместных культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК