В Пекине состоялся концерт артистов Кызылординской области ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в Культурном центре Казахстана в Пекине состоялся праздничный концерт «Сұлу Сырдан сазды сәлем» с участием артистов Кызылординской области.

Мероприятие прошло в рамках Перекрёстного года культуры Казахстана и Китая при поддержке акимата Кызылординской области и Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике. Среди гостей вечера – жители Пекина, представители творческой интеллигенции, студенты и казахская диаспора.

Концертную программу представили фольклорный ансамбль Кызылординской областной филармонии, трёхкратный обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, кавалеры ордена «Құрмет» Шолпан Бимбетова, Акмарал Ногайбаева, Самал Байсеитова и Индира Елубаева, а также другие артисты региона. Танцевальный ансамбль «Томирис» исполнил национальные танцы.

В программу вошли произведения традиционного песенного и инструментального искусства, отражающие богатство музыкального наследия Сырдарьинского региона.

Концерт стал площадкой для популяризации казахского национального искусства и укрепления культурных связей между Казахстаном и Китаем.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК