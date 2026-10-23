В Беларуси музеи-заповедники «Бозоқ» и «Несвиж» подписали меморандум о сотрудничестве

В Минске и Несвиже состоялась II Международная научно-практическая конференция «Музейные инициативы на пространстве СНГ». Участники обсудили развитие музейного дела, сохранение историко-культурного наследия и укрепление международного сотрудничества.

Казахстан представили Национальный музей Республики Казахстан, государственные историко-культурные музеи-заповедники «Әзірет Сұлтан» и «Бозоқ».

В рамках конференции государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» и Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» Республики Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает проведение совместных выставок, реализацию научно-исследовательских и культурно-просветительских проектов, изучение музейных фондов и обмен профессиональным опытом. Сотрудничество направлено на сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия двух стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК