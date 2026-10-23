В Астане состоялась премьера анимационного фильма «Алан туралы аңыз»

В Астане прошел премьерный показ полнометражного анимационного фильма «Алан туралы аңыз». Картина создана киностудией «САҚ» по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Показ посетили представители отечественной киноиндустрии, деятели культуры и искусства, журналисты и творческая команда фильма.

По сюжету войско Каражала захватывает мирный город. Несправедливо изгнанный Алан, сын батыра Барыса, возвращается, чтобы защитить свой народ. Вместе с друзьями и союзниками он вступает в борьбу за освобождение города.

Картина сочетает национальные и историко-культурные мотивы с современной анимацией. Приключенческая история о мужестве, дружбе, справедливости и милосердии предназначена для зрителей от шести лет.

«Особое значение имеют фильмы для детей, ведь через сказки и мультфильмы они познают мир, учатся различать добро и зло. Важно, чтобы подрастающее поколение росло вместе с героями, говорящими на родном языке и близкими ему по духу», — отметил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали.

Режиссер фильма — Азамат Ерназаров. Над сценарием работали Бакытжан Кулжабаев, Батырхан Дауренбеков и Азамат Ерназаров. Продюсер — Нуриддин Паттеев.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК