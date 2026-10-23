В Астане представили книгу о жизни и творчестве Дидахмета Ашимханулы

В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация книги краеведа Ляззат Кажаевой «Сәулелі ғұмыр», посвященной жизни и творчеству писателя Дидахмета Ашимханулы.

В книгу-альбом вошли фотографии, воспоминания близких и односельчан, раскрывающие жизненный путь, творческое наследие и гражданскую позицию писателя.

Презентацию провел государственный и общественный деятель, ученый-публицист Сауытбек Абдрахманов. В мероприятии приняли участие писатели, литературоведы и представители интеллигенции.

Воспоминаниями о Дидахмете Ашимханулы поделились поэт Алибек Кантарбаев, писатель Алибек Аскар, поэт Жанарбек Ашимжан и председатель Астанинского городского филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы. Участники встречи обсудили вклад писателя в казахскую литературу и значение его произведений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК