В Казахстане расширяются возможности участия НПО в экологических инициативах

Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК принял участие в презентации проекта «ЭкоДиалог», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Проект направлен на укрепление потенциала организаций гражданского общества и развитие их взаимодействия с государственными органами в сфере охраны окружающей среды.

В Казахстане насчитывается около 5 тысяч активных неправительственных организаций, из которых порядка 200 специализируются на экологических вопросах. В 2026 году при государственной поддержке реализуется около 60 социальных проектов экологической направленности, в том числе 34 проекта по продвижению общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

В экологическое волонтерство вовлечены более 100 тысяч граждан, которые провели свыше 1,5 тысячи мероприятий. Кроме того, при содействии общественных советов состоялось более 75 выездных мероприятий по вопросам благоустройства, состояния зеленых насаждений и другим экологическим проблемам.

В числе дальнейших приоритетов — развитие общественного контроля, поддержка местных инициатив и повышение потенциала сельских НПО.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК