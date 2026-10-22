Проекты законов о деятельности НПО вынесены на общественное обсуждение

На интернет-портале «Открытые НПА» размещены проекты законов «О неправительственных организациях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций».

Документы направлены на создание правовых основ и условий для развития неправительственных организаций, расширение их участия в решении социальных задач, укрепление взаимодействия с государственными органами, повышение качества социальных услуг и эффективности реализации социальных программ и проектов, а также поддержку гражданских инициатив.

Принятие законопроектов позволит совершенствовать правовое регулирование деятельности НПО и институтов гражданского общества, повышать эффективность взаимодействия государства и гражданского сектора, развивать механизмы государственной поддержки, благотворительную и волонтерскую деятельность, а также внедрять цифровые инструменты и уточнять полномочия государственных органов в соответствующих сферах.

Министерство приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в общественном обсуждении законопроектов.

Ссылки на проекты законов:

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15934318⁠

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15934345

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК