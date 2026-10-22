В Астане состоялся гала-концерт республиканского проекта «Мың бала»

В преддверии Дня Республики во Дворце школьников имени Аль-Фараби состоялся гала-концерт республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала».

Основная цель проекта «Мың бала» – укрепление казахстанской идентичности и единства народа путем вовлечения детей и молодежи разных этносов в изучение государственного языка, приобщение к национальным и духовным ценностям казахского народа через творчество.

Глава государства уделяет особое внимание роли государственного языка в объединении общества. В этой связи проект способствует расширению сферы применения казахского языка, развитию творческих способностей молодежи и повышению интереса к национальной культуре.

В ходе гала-концерта вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Рустам Али наградил победителей конкурса, вручив им дипломы и памятные подарки.

Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам поддержки подрастающего поколения. В текущем году по поручению Президента утверждена Концепция «Дети Казахстана», предусматривающая создание условий для всестороннего развития детей, в том числе раскрытия их творческих способностей.

Концертная программа включала выступления победителей региональных этапов. Участники исполнили казахские народные кюи на домбре, традиционные терме и песни, посвященные Родине и национальным ценностям.

Отметим, в этом году в рамках проекта «Мың бала» во всех регионах страны проведено свыше 100 мероприятий, охвативших более 1 600 учащихся школ и колледжей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК