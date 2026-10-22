Казахстанские книги представлены на международной книжной ярмарке в Душанбе

В Душанбе (Таджикистан) стартовала XIV Международная книжная ярмарка «Китоби Душанбе», объединившая представителей издательской отрасли, библиотек, писателей и любителей литературы из более чем 10 стран.

Цель мероприятия - популяризация культуры чтения, развитие издательского дела и укрепление международного культурного сотрудничества.

На ярмарке представлены издания казахстанских издательств, в том числе «Назидательные слова Абая Кунанбайулы», «Алия Молдагулова. Бессмертный подвиг», «Казахские традиции и обычаи» и другие произведения.

В рамках ярмарки состоялась конференция, на которой сотрудник Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан Акмарал Балташкызы выступила с докладом о популяризации чтения и представила казахстанский опыт в этой сфере.

Ярмарка стала площадкой для обмена опытом, продвижения национальной литературы и расширения сотрудничества между издательствами разных стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК