В Туркестане прошла международная научно-практическая конференция

В областной библиотеке «Фараб» состоялась международная научно-практическая конференция «Тюркская культура в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи». Организаторами выступили Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» и Центр исламской истории, искусства и культуры (IRCICA).

В мероприятии приняли участие около 400 человек – ученые, исследователи, отраслевые специалисты, преподаватели и студенты из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Участники обсудили вопросы сохранения и изучения исторического, археологического, архитектурного, письменного и духовного наследия Сырдарьинского региона, а также его роль в развитии исламской цивилизации. На пленарном заседании ученые представили доклады по истории и культуре региона.

Работа конференции продолжилась в четырех секциях, посвященных материальному наследию древних городов, исторической и духовной преемственности, письменному наследию Ходжи Ахмеда Ясави и современным исследованиям тюркской культуры.

На протяжении веков города Отырар, Ясы, Сауран и Сыганак служили важными центрами культурных и экономических связей Центральной Азии, способствуя развитию науки, образования и распространению исламской культуры.

По итогам конференции участники представили результаты исследований и подписали меморандум о сотрудничестве.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК