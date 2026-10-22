Американец исполнил кюй «Адай» на сцене «Қазақконцерта»

В Государственной концертной организации «Қазақконцерт» состоялся праздничный концерт «Біздің жәрмеңке», посвящённый Дню Республики Казахстан.

В программу вошли народные песни, кюи, жыр-терме и национальные танцы, отражающие богатство казахского культурного наследия.

В концерте приняли участие заслуженные деятели Казахстана, лауреаты республиканских и международных конкурсов, известные исполнители и творческие коллективы. Среди них – заслуженный деятель Казахстана Нұржан Жанпейісов, кюйши-исследователь Айтолқын Тоқтаған, ансамбль «Қыздар» и танцевальный ансамбль «Шалқыма».

Особое внимание зрителей привлекло выступление музыканта-любителя из США Джеффа, исполнившего на домбре знаменитый кюй Курмангазы «Адай». Его исполнение стало одним из ярких моментов вечера и продемонстрировало интерес к казахскому национальному искусству за пределами страны.

Концерт объединил традиционную музыку, танцевальное искусство и творчество современных исполнителей, подчеркнув значимость сохранения и популяризации национального культурного наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК