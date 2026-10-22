В Туркестане состоялась книжная выставка «Наследие Ходжи Ахмеда Ясави»

В рамках проекта Главы государства «Читающая нация» Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» организовал книжную выставку «Наследие Ходжи Ахмеда Ясави» в областной библиотеке «Фараб». Выставка прошла в преддверии Дня Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие казахстанские и зарубежные ученые-ясавиведы, историки, религиоведы, представители интеллигенции, специалисты в области культуры и музейного дела. Среди участников были исследователи из Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана.

В экспозиции представили научные труды, монографии, сборники статей, переводы и редкие издания, посвященные жизни и творчеству Ходжи Ахмеда Ясави, а также его духовному наследию.

Выставка состоялась в рамках международной научно-практической конференции «Тюркская культура в бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи». Экспозицию посетили около 200 человек.

Выставка стала площадкой для знакомства с научными исследованиями, посвященными наследию Ходжи Ахмеда Ясави, и обмена опытом между казахстанскими и зарубежными учеными.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК