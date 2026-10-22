От инициативы Президента к решению ООН: как Казахстан меняет будущее волонтерства

Казахстан последовательно развивает волонтерское движение, которое стало важной частью государственной политики и одним из инструментов достижения целей устойчивого развития. Значительный импульс этому процессу придала инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева, по предложению которого 2020 год был объявлен Годом волонтера. Это решение стало отправной точкой для системного развития движения, расширения общественной активности и укрепления культуры взаимопомощи.

За прошедшие годы Казахстан перешел от поддержки отдельных инициатив к формированию масштабной инфраструктуры волонтерства.

Результаты этой работы отражаются в конкретных показателях. По сравнению с 2020 годом количество волонтерских организаций выросло более чем в 3,5 раза – с 224 до более 810. Число активных волонтеров увеличилось в шесть раз и достигло 300 тысяч человек, а количество инициативных групп выросло в десять раз – до 3,5 тысячи. Развивается и серебряное волонтерство: в 2025 году число волонтеров старшего поколения достигло 6 тысяч, увеличившись в восемь раз по сравнению с 2020 годом.

Последовательная государственная поддержка и развитие волонтерского движения стали основой для продвижения казахстанских инициатив на международном уровне.

В 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой провозгласить Международный год волонтеров. В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Казахстан выступил инициатором резолюции совместно со странами-единомышленниками. Это решение стало признанием значимости добровольчества для решения социальных, гуманитарных и экологических задач, а также достижения Целей устойчивого развития.

Важным шагом в развитии волонтерского движения стало закрепление принципа поощрения волонтерской деятельности в новой Конституции Казахстана. Это создает дополнительные правовые основы для поддержки добровольческих инициатив и участия граждан в решении общественно значимых задач.

Масштаб движения продолжает расти. Только в первом полугодии 2026 года более 200 тысяч волонтеров приняли участие в различных проектах и инициативах.

Международный год добровольцев в целях устойчивого развития стал дополнительным импульсом для расширения сотрудничества и обмена опытом. Одним из ключевых событий стал I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, состоявшийся в Астане 20–21 августа 2026 года. Форум учрежден по инициативе Президента Казахстана и решением Совета глав правительств СНГ. Он призван стать ежегодной площадкой для объединения волонтерских инициатив и обмена опытом между странами Содружества.

В форуме приняли участие около 300 представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольческого сообщества из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Значительное внимание в рамках международной повестки уделяется экологическому волонтерству. В Актау прошла Международная неделя действий по сохранению экосистемы Каспия Caspian Sea Action Week 2026. В мероприятии участвовали представители стран региона, делегация Программы добровольцев ООН, представители Тегеранской конвенции по Каспийскому морю, международные экологические организации и волонтеры из регионов Казахстана.

С 19 по 20 июня в Балхаше состоялся Международный форум волонтеров с участием представителей Казахстана, Азербайджана, Индии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Еще одной площадкой международного сотрудничества стала волонтерская неделя «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026», проходящая в Кызылординской области. Она направлена на сохранение природы и восстановление экосистемы Приаралья. Мероприятие объединило 100 волонтеров из Узбекистана, Кыргызстана и десяти регионов Казахстана.

Сегодня волонтерство в стране охватывает социальную, экологическую, медицинскую, культурную, образовательную и медийную сферы, а также зооволонтерство и помощь в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Параллельно развивается система государственной поддержки. В 2025 и 2026 годах предусмотрено предоставление 120 малых грантов на реализацию волонтерских инициатив. Ежегодно государственные органы совместно с волонтерским сообществом реализуют более 50 проектов, направленных на решение актуальных общественных проблем и развитие культуры добровольчества.

Следующий этап предполагает дальнейшее укрепление инфраструктуры движения и повышение эффективности волонтерских инициатив. До конца 2026 года планируется принять Концепцию развития волонтерского движения до 2030 года и Программу развития экологического волонтерства. Кроме того, для стимулирования добровольческой деятельности и оценки вклада волонтеров в развитие страны планируется внедрить цифровой паспорт волонтера.

Таким образом, развитие волонтерского движения в Казахстане опирается на последовательные государственные решения, конкретные результаты и расширение участия населения в общественно значимых инициативах.

Провозглашение 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития открывает новые возможности для обмена опытом, укрепления международного сотрудничества и распространения эффективных практик. Казахстан продолжает вносить вклад в развитие глобальной волонтерской повестки, демонстрируя значимость добровольчества для достижения целей устойчивого развития.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК