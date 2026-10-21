Рабочая группа по формированию состава Общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан объявляет конкурс по избранию членов Общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан (в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года и Типовым положением об Общественном совете, утверждённым приказом исполняющего обязанности Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28 марта 2025 года № 112-НҚ).

Конкурс проводится среди граждан и представителей некоммерческих организаций Республики Казахстан.

Документы принимаются с 22 октября по 5 ноября 2026 года (включительно).

Количественный состав Общественного совета - 21 человек: представители некоммерческих организаций и граждане Республики Казахстан.

Кандидат в члены Общественного совета не должен:

1) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

3) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

1. письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;

2. сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

3. справка о наличии либо отсутствии судимости;

4. справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

5. согласие на сбор, обработку, распространение и публикацию персональных данных кандидата в соответствии со статьёй 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Кандидат в члены Общественного совета представляет справки, предусмотренные пунктами 3) и 4) списка, самостоятельно или посредством письменного согласия на истребование указанных справок государственным органом, с участием которого образуется Общественный совет, из информационных систем.

Документы направляются на электронную почту Qogamdygkenes@mki.gov.kz либо по адресу: 010000, город Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8, подъезд 14.

Телефон для справок: +7 7172 74 04 50.

Объявление от 21 октября 2026 года

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК