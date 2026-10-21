Видеоуроки проекта «Школа национального ремесла» доступны на YouTube

Видеоуроки мастеров-наставников образовательного проекта «Школа национального ремесла» опубликованы на YouTube. Все желающие могут бесплатно познакомиться с традиционными техниками казахского национального ремесла, узнать секреты мастерства у опытных специалистов и самостоятельно освоить основы различных видов прикладного искусства.

Проект реализован Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В рамках проекта 10 мастеров национального ремесла обучили 208 участников в возрасте от 8 до 20 лет. Образовательная программа охватила 10 направлений, включая ювелирное искусство, обработку дерева и кожи, валяние войлока, керамику, ковроткачество и другие виды традиционного прикладного искусства.

Публикация видеоуроков расширяет доступ к знаниям мастеров, способствует популяризации национального культурного наследия и сохранению традиционных ремесленных навыков для будущих поколений.

Смотрите видеоуроки на YouTube

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК