В Алматы представили роман «Чёрная звезда» в форматах Брайля и аудиокниги

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация сказочного романа «Чёрная звезда» Бахытжана Момышулы и Юрия Серебрянского. Книга издана рельефно-точечным шрифтом Брайля и в аудиоформате, что позволяет читателям с нарушениями зрения познакомиться с произведением в доступной для них форме.

В мероприятии приняли участие сотрудники библиотеки и читатели. Для школьников организовали интерактивный урок «Тайна Чёрной звезды» и блиц-игру «Один вопрос - один ответ».

Презентация познакомила участников с творчеством авторов и способствовала повышению интереса молодёжи к чтению. Издание романа в специальных форматах расширяет доступ незрячих и слабовидящих читателей к литературе и способствует развитию инклюзивной культурной среды.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК