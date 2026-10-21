В Туркестане состоялась II региональная научная конференция «Туған өлке тағылымы»

В рамках клуба «Ясавитану» совместно с Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан» и городским отделом образования Туркестана состоялась II региональная научная конференция «Туған өлке тағылымы».

На открытии конференции выступили заместитель акима города Мадияр Алипов, директор музея-заповедника Ерлан Дакенов, а также доктор философских и теологических наук, профессор Досай Кенжетай.

В научном мероприятии приняли участие около 100 учащихся школ Туркестана и Кентау, а также Отрарского и Сауранского районов. Основная цель конференции – углублённое изучение истории родного края, популяризация историко-культурного наследия и повышение интереса подрастающего поколения к научно-исследовательской деятельности.

Юные исследователи представили научные работы по различным направлениям, включая наследие Ясави и историю родного края, культурное наследие и музейное дело, туризм и краеведение, литературу и фольклор, природу и экологию.

По итогам конференции научные статьи участников опубликованы в электронном сборнике.

В завершение мероприятия директор музея-заповедника Ерлан Дакенов и заместитель директора Нурлан Дукенбаев поздравили юных исследователей. Участникам также были вручены сертификаты и памятные подарки.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК