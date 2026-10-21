В Алматы открылась выставка «Казахстан глазами людей серебряного возраста»

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась выставка «Казахстан глазами людей серебряного возраста». Свои работы представили участники курса «Живопись-рисунок» Бостандыкского отделения Центра активного долголетия города Алматы.

В экспозицию вошли около 40 живописных произведений, в том числе пейзажи и натюрморты. В своих картинах авторы отразили красоту природы, жизненный опыт и личное восприятие окружающего мира.

Центр активного долголетия был создан в 2022 году при поддержке Управления занятости и социальных программ города Алматы. Он реализует творческие, образовательные и оздоровительные программы для людей пенсионного возраста. Курс «Живопись-рисунок» помогает участникам развивать художественные навыки и раскрывать творческие способности.

Выставка продлится до 27 октября.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК