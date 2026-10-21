В Алматы открылась аудитория имени Абдоллы Карсакбаева

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова открылась аудитория имени выдающегося кинорежиссёра, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Абдоллы Карсакбаева. Открытие приурочили к 100-летию со дня его рождения.

В мероприятии приняли участие родные режиссёра, деятели культуры и искусства, преподаватели и студенты академии.

В рамках мероприятия состоялась презентация двух монографий, посвящённых творчеству режиссёра, особенностям киноязыка и художественным образам в его фильмах.

Также подвели итоги студенческого конкурса «Путешествие в детство», приуроченного к юбилею, и наградили призёров.

Абдолла Карсакбаев внёс значительный вклад в развитие казахского кино. Среди его известных работ – фильмы «Меня зовут Кожа», «Погоня в степи», «Алпамыс идёт в школу» и другие картины.

Открытие аудитории направлено на сохранение творческого наследия режиссёра и популяризацию национального киноискусства среди молодёжи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК