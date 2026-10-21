В Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялось X заседание министров по делам молодежи и спорта государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В мероприятии приняли участие представители профильных государственных органов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также руководство Секретариата ОТГ.

Участники обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта, расширения взаимодействия профильных ведомств и обмена опытом. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных инициатив и проектов.

Участие Казахстана в заседании направлено на дальнейшее укрепление партнерства в рамках ОТГ, развитие межгосударственного диалога и расширение практического сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК