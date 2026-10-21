В Астане состоялась диалоговая площадка Jastar X, посвященная Дню Республики

Научно-исследовательский центр «Молодежь» совместно с Национальной академической библиотекой РК провел диалоговую площадку Jastar X на тему «Образ Казахстана: взгляд молодежи».

В мероприятии приняли участие представители IT-индустрии, бизнеса, цифровых медиа и экспертного сообщества. Участники обсудили роль молодежи в формировании образа современного Казахстана, развитие национальной идентичности, влияние цифровых технологий и сохранение общественных ценностей.

В ходе дискуссии была отмечена значимость стремления к знаниям, технологических инноваций, уважения к национальным ценностям и ответственности за будущее страны как важных факторов ее устойчивого развития.

Отдельной частью мероприятия стала выставка работ республиканского конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК