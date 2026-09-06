Студентка колледжа КазНУИ стала серебряным призером конкурса Echo of Nomads

Студентка 3 курса специальности «Эстрадный вокал» колледжа Казахского национального университета искусств имени Күләш Байсейітовой Жасмина Тлеумбетова заняла второе место на Международном конкурсе этнической песни Echo of Nomads, прошедшем в Кыргызстане в рамках VI Всемирных игр кочевников.

В конкурсе приняли участие исполнители из 20 стран. Жасмина Тлеумбетова стала одной из самых молодых участниц и выступала наряду с опытными представителями традиционной и этнической музыки. По итогам конкурса студентка КазНУИ была удостоена серебряной награды.

На международной сцене Жасмина представила песню «Ұлы дала иесі» на слова Е. Тлепбердиева и музыку Б. Тажинова. Произведение, посвященное Великой степи, национальной культуре и духовному наследию, получило высокую оценку международного жюри.

Конкурс Echo of Nomads прошел в рамках VI Всемирных игр кочевников. В этом году в Играх приняли участие представители 120 стран, из них 62 – в культурных мероприятиях. Наряду со спортивными соревнованиями программа включала этнокультурные проекты, научные площадки и международные творческие конкурсы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК