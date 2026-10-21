Сотрудники МКИ РК заняли первое место на турнире Government Chess Cup 2026

Сотрудники Министерства культуры и информации заняли призовые места на республиканском шахматном турнире среди государственных служащих Government Chess Cup 2026.

В соревновании приняли участие 20 команд из регионов страны – всего 80 участников, прошедших предварительный отбор и ставших победителями региональных этапов.

В командном зачете первое место заняла сборная государственных служащих города Астаны. В ее составе выступил главный эксперт Комитета информации МКИ РК Абылайхан Омирбек.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК