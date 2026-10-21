В Атырауской области школьники осваивают робототехнику благодаря малому гранту

По заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив реализуется проект «QADAM – STEM и IT кабинет». Проект получил малый грант по направлению «Развитие гражданских инициатив в сельской местности».

В селе Жанбай Исатайского района Атырауской области на базе средней школы имени Хамидоллы Наубетова открылся STEM-кабинет, где школьники изучают основы робототехники и программирования.

Кабинет оснащен 3D-принтером и специальными робототехническими наборами. На занятиях учащиеся собирают модели роботов, знакомятся с принципами работы технических устройств и осваивают базовые навыки программирования.

Главная цель проекта – повысить интерес сельских школьников к информационным технологиям, инженерии и робототехнике, а также расширить доступ детей к современным техническим знаниям и практическому обучению.

Участники проекта уже применяют полученные знания на практике. Своими впечатлениями поделилась школьница Қарлығаш Нұролла Бейбітқызы:

«Мне очень нравятся занятия по робототехнике! Собирать разных роботов своими руками – это так интересно! В будущем я тоже хочу создавать классных роботов!»

Занятия продлятся до конца учебного года. В дальнейшем организаторы планируют приобрести более сложные робототехнические наборы для детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК