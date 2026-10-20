В Туркестане открылась выставка «Сакен Сейфуллин: судьба и наследие», посвященная жизни и творчеству выдающегося казахского поэта, писателя и общественного деятеля. Экспозиция знакомит посетителей с литературным наследием Сакена Сейфуллина, его государственной и общественной деятельностью, а также вкладом в развитие казахской литературы и культуры.

В церемонии открытия приняли участие представители местных исполнительных органов, музейного сообщества, деятели культуры, преподаватели и учащиеся. Для гостей также была организована концертная программа.

Выставка включает три тематических раздела, посвященных детству и юности Сакена Сейфуллина, его государственной и общественной деятельности, а также литературному наследию. Среди экспонатов – личные вещи поэта, редкие фотографии, рукописи, исторические документы и первые издания его произведений. Посетители могут увидеть пишущую машинку «Ундервуд», записную книжку, золотые карманные часы и предметы семейного обихода.

Отдельное внимание уделено вкладу Сакена Сейфуллина в развитие казахского языка и литературы, сохранение национальной культуры. В экспозиции представлены публицистические статьи, первое издание романа «Тар жол, тайғақ кешу» 1927 года, а также редкие издания произведений «Асау тұлпар», «Жер қазғандар», «Өткен күндер» и других.

Выставка продлится до 9 ноября в музее Ясауи в Туркестане. Организаторами выступили музей Сакена Сейфуллина и Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК