Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении статуса «Национальный» двум республиканским государственным учреждениям – Национальному архиву Республики Казахстан и Центральному государственному архиву Республики Казахстан. Указ вступает в силу 1 января 2027 года.

Присвоение нового статуса подчеркивает особую роль архивов в сохранении историко-культурного наследия страны, обеспечении сохранности и доступности архивных документов, цифровизации фондов и введении ценных исторических материалов в научный оборот.

Центральный государственный архив Республики Казахстан основан в 1921 году. В его фондах хранятся уникальные документы, отражающие различные этапы истории страны, становление казахстанской государственности, развитие национальной культуры и науки, а также жизнь и деятельность выдающихся личностей. В настоящее время архив насчитывает 2 309 фондов, включающих более 1,3 млн единиц хранения.

Национальный архив Республики Казахстан создан в 2006 году. Его деятельность направлена на комплектование, хранение и использование документов, отражающих политическое, социально-экономическое и культурное развитие страны. Архив обеспечивает сохранность документального наследия и доступ к нему для государственных органов, исследователей и граждан. Сегодня в фондах Национального архива хранится 405 589 единиц хранения, объединенных в 311 фондов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК