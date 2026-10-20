Волонтеры помогают развивать футбол в Карагандинской области

Карагандинская областная ассоциация футбола QOFA развивает детско-юношеский футбол, реализует социальные инициативы и привлекает молодежь к волонтерской деятельности. Участие в проектах ассоциации позволяет молодым людям получать практический опыт, развивать организаторские навыки и вносить вклад в развитие спорта в регионе.

Особое внимание QOFA уделяет социальным и инклюзивным инициативам. В рамках одной из них дети из детских домов и специальных интернатов участвуют в регулярных футбольных тренировках, а также посещают матчи футбольного клуба «Шахтер» и национальной сборной.

Еще одним направлением работы стал фиджитал-фестиваль, объединивший спортивные активности, киберспортивные соревнования и творческие конкурсы. В мероприятии приняли участие 100 детей, в том числе 64 ребенка из специальных интернатов и детских домов.

Волонтеры играют важную роль в организации мероприятий ассоциации. Они сопровождают участников соревнований, помогают на футбольных площадках и решают организационные задачи. Такая деятельность позволяет молодежи развивать навыки командной работы, учиться ответственности и приобретать опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста.

«Для нас важно, чтобы участие в проектах давало молодым людям возможность развиваться, получать практический опыт и постепенно брать на себя больше ответственности. Мы стремимся создавать условия, при которых волонтеры могут не только участвовать в мероприятиях, но и предлагать собственные идеи, реализовывать их и в дальнейшем выступать в роли организаторов и наставников», – отмечают в QOFA.

Ассоциация продолжает развивать волонтерское движение и социальные проекты, расширяя возможности для участия молодежи в общественной жизни региона и популяризации футбола.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК