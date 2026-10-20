В Кызылорде открылся XXXI Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана

В Кызылорде состоялось торжественное открытие XXXI Республиканского фестиваля драматических театров Казахстана. В этом году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося театроведа, критика и профессора Багыбека Кундакбаева.

В ходе церемонии открытия было зачитано приветственное письмо министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева. В обращении отмечен значительный вклад Багыбека Кундакбаева в изучение истории национального сценического искусства, развитие театроведения и становление отечественной театральной критики.

В фестивале принимают участие десять театральных коллективов из разных регионов страны. Зрителям представят спектакли «Міржақып», «Жамиля», «Макбет», «Қаралы сұлу», «Преступление и наказание», «Қарағай», «Баллада на перевале Караш», «Дело № 20/25», «Қаракөз» и «Пейіш».

Фестиваль направлен на поддержку и развитие отечественного театрального искусства, обмен профессиональным опытом и укрепление творческих связей между театральными коллективами.

Показы спектаклей продлятся до 24 октября на сцене Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акимата Кызылординской области. Организаторами выступили Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева и Кызылординский областной казахский академический музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК