В области Жетісу прошел семинар по вопросам этнополитической грамотности

В области Жетісу состоялся семинар-тренинг «Основы этнополитической грамотности», организованный КГУ «Қоғамдық келісім». Мероприятие объединило более 50 сотрудников региональных учреждений и представителей этнокультурных объединений.

Спикеры рассказали об особенностях этнополитических процессов, развитии межэтнических отношений и значении конструктивного диалога в обществе.

Особое внимание участники уделили практическим методам предупреждения и урегулирования конфликтных ситуаций и развитию межэтнического взаимодействия.

Семинар был направлен на повышение этнополитической грамотности специалистов, развитие культуры диалога и укрепление общественного согласия в регионе.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК