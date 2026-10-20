Более 60 тысяч казахстанцев вовлечены в экологическое волонтерство

Экологическое волонтерство в Казахстане демонстрирует устойчивый рост. Если в 2024 году в экологическом волонтерстве участвовали более 40 тысяч человек, то в 2025 году этот показатель превысил 60 тысяч.

С 2025 года при поддержке Министерства культуры и информации РК в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» реализуется грантовый проект «Green Steppe: Экоосознанность в каждом шаге». В рамках проекта проведены экспертные вебинары, в которых приняли участие более 300 человек из всех регионов страны. Также разработан специализированный образовательный курс, который прошли около 1000 экоактивистов.

С начала 2026 года в мероприятиях проекта приняли участие более 2000 волонтеров. В текущем году также планируется проведение исследования «Эковолонтерство в Казахстане – 2026», направленного на изучение состояния и перспектив развития экологического добровольчества.

В Казахстане также реализуется ряд масштабных экологических инициатив с участием волонтеров. Так, эко-челлендж «10 жасыл күн» объединил более 2000 участников, выполнивших 10 экологических заданий.

В рамках акции «Жас ағаш» более 10 тысяч волонтеров и представителей бизнеса высадили свыше 300 тысяч деревьев на территориях пяти национальных парков и заповедников.

В рамках проекта «Эко бақылау» проведено более 50 мониторинговых выездов. В международной акции World Cleanup Day свыше 4000 человек провели уборку на 22 локациях.

Экологическая инициатива «Caspian Sea Action Week 2026» объединила более 2000 волонтеров из Казахстана и Азербайджана. Участники очистили три прибрежные территории, собрав более 3 тонн мусора.

В эти дни в Кызылординской области проходит международная волонтерская неделя «GREEN ARAL» с участием 100 волонтеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Инициатива направлена на восстановление экосистемы Приаралья.

Рост числа участников экологических инициатив свидетельствует о повышении интереса общества к вопросам экологической ответственности и охраны окружающей среды.

Особую значимость экологическое волонтерство приобретает в 2026 году, объявленном ООН Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития по инициативе Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК