Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при конкурса «Этно-танец» на Всемирных играх кочевников

Государственный ансамбль «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой завоевал Гран-при международного конкурса «Этно-танец», прошедшего в Кыргызстане в рамках фестиваля Nomad Fest VI Всемирных игр кочевников.

За победу в конкурсе боролись профессиональные коллективы из Турции, Болгарии, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Индии, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана и других стран.

«Гүлдер» представил две конкурсные постановки: «Ер Туран» на музыку ансамбля TURAN и «Қорқыт» на музыку группы STEPPE SONSE. Жюри оценивало не только исполнительское мастерство артистов, но и профессиональную работу балетмейстеров. По итогам конкурса Гран-при был присужден Анваре Садыковой и ансамблю «Гүлдер» как признание их совместного творческого результата.

В конкурсную программу вошли постановки Анвары Садыковой, Алмата Шамшиева, Ернура Карыкбола и Даны Мусы. Кроме того, на протяжении фестиваля ансамбль представил расширенную хореографическую программу, а на гала-концерте исполнил этно-балет «Замана жаңғырығы» на музыку Мориса Равеля.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК