В Алматы прошла международная конференция, посвящённая 25-летию университета «Нур-Мубарак»

В Алматы состоялась XXXII Международная научно-практическая конференция «Традиции исламской цивилизации в Казахстане: прошлое и настоящее», посвящённая 25-летию Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».

В конференции приняли участие представители государственных органов, Духовного управления мусульман Казахстана, научного сообщества и высших учебных заведений Казахстана, Египта, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Участникам было зачитано поздравительное письмо министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева. В нём отмечен вклад университета в развитие религиозного образования, подготовку специалистов в области исламоведения, религиоведения и теологии, а также укрепление научных и культурных связей между Казахстаном и Египтом.

Кроме того, были представлены результаты научного проекта «Традиционный ислам в Казахстане: научно-практические основы и пути развития».

Завершилась конференция презентацией научных изданий, подготовленных в рамках проекта.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК