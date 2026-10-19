Казахстан принимает участие в международной молодежной встрече TURKSOY

Казахстанская делегация принимает участие в международной молодежной встрече, которая проходит с 17 по 21 октября 2026 года в Трабзоне (Турция) под эгидой Международной организации тюркской культуры TURKSOY.

Мероприятие направлено на укрепление культурных связей, развитие молодежного сотрудничества и расширение диалога между представителями стран-участниц.

В рамках деловой программы состоялись сессии, посвященные развитию цифровых технологий, современным вызовам и сохранению культурных ценностей.

Культурная программа предусматривает знакомство с историческим и духовным наследием Турции.

Встреча создает возможности для культурного обмена, укрепления дружеских связей между молодыми людьми и развития международного сотрудничества на основе общих исторических и культурных ценностей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК