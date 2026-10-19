В Кызылординской области стартовала международная волонтерская неделя GREEN ARAL

В Кызылорде состоялась церемония открытия международной волонтерской недели «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026», направленной на сохранение природы и восстановление экосистемы Приаралья. Инициатива приурочена к Международному году волонтеров в целях устойчивого развития, провозглашенному ООН по предложению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В церемонии открытия приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители Министерства культуры и информации, местных исполнительных органов, а также 100 волонтеров из Узбекистана, Кыргызстана и 10 регионов Казахстана.

Основные задачи Недели – развитие молодежного волонтерского движения, формирование экологической культуры и укрепление международного сотрудничества.

В рамках программы участники обменяются опытом, представят экологические инициативы и объединят усилия для решения актуальных экологических задач. Основные мероприятия пройдут в Аральском районе Кызылординской области.

Также в рамках Недели состоялся республиканский слет волонтеров «KZO CAMP: ONE COMMUNITY», направленный на обмен опытом и укрепление взаимодействия между активистами.

Международная волонтерская неделя «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026» объединяет молодежь, общественные организации и международных партнеров для развития экологического волонтерства и поддержки инициатив по сохранению природы Приаралья.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК