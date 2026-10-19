В преддверии Дня Республики и в честь 10-летия Казахской национальной академии хореографии в Караганде и Степногорске состоялись гастрольные гала-концерты при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Выступления прошли во Дворце студентов Карагандинского университета имени Е. А. Букетова и Центральном доме культуры «Горняк» в Степногорске.

Воспитанники академии представили программу, объединившую произведения отечественных и зарубежных хореографов, национальные танцы, современную хореографию и спортивные бальные танцы.

Гастроли стали частью юбилейной программы академии и направлены на популяризацию хореографического искусства, поддержку молодых исполнителей и расширение доступа региональной аудитории к культурным событиям.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК