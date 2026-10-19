В Астане стартовал региональный буткемп Creative Shift

В Астане стартовал региональный буткемп акселерационной программы Creative Shift, направленной на развитие предпринимательских навыков представителей креативных индустрий и продвижение их проектов на рынок.

С 19 по 25 октября участники изучат инструменты маркетинга и брендинга, возможности искусственного интеллекта и механизмы привлечения инвестиций. Обучение проводят казахстанские и международные эксперты.

Региональные буткемпы в Алматы, Шымкенте и Астане объединили более 500 представителей креативных индустрий. Программа помогает участникам развивать проекты, повышать их конкурентоспособность и расширять возможности для коммерциализации.

По итогам региональных этапов отобранные проекты пройдут семидневную программу менторского сопровождения. Завершится акселерация Pitch Day, где участники представят свои разработки потенциальным инвесторам.

Creative Shift реализуется Фондом развития креативных индустрий при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Программа направлена на развитие предпринимательского потенциала креаторов и укрепление экосистемы креативных индустрий страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК