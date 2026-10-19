В Никосии обсудили роль волонтерства в достижении целей устойчивого развития

В Никосии состоялась 33-я ежегодная конференция Общекипрского координационного совета волонтерских организаций (PCCV).

Мероприятие прошло в рамках Международного года волонтеров в целях устойчивого развития (IVY 2026), провозглашенного Организацией Объединенных Наций по инициативе Президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева.

Основное внимание участники уделили роли добровольческой деятельности в достижении Целей устойчивого развития ООН, а также выработке подходов к расширению участия различных возрастных групп в волонтерском движении. В конференции приняли участие представители государственных органов, общественных и профессиональных организаций, а также волонтерского сообщества.

Отдельной темой стало вовлечение в добровольческую деятельность людей, недавно вышедших на пенсию. Их участие способствует развитию общественных инициатив, поддержке активного долголетия и созданию дополнительных возможностей для самореализации.

Участники также рассмотрели стратегии и инициативы, направленные на укрепление волонтерского движения и расширение его вклада в достижение Целей устойчивого развития.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК