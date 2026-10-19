Творческое наследие Дины Нурпеисовой представили на концерте в Астане

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Әсем қоңыр», посвященный 165-летию со дня рождения исполнительницы и композитора Дины Нурпеисовой. Вечер был направлен на популяризацию её творческого наследия и знакомство нового поколения слушателей с художественным богатством национального искусства кюя.

В рамках концерта выступили заслуженный деятель Казахстана Абылгазы Ахмадиев, доктор PhD, кюйши-исследователь Айтолкын Токтаган, потомок Дины Нурпеисовой, кюйши Мукагали Рыскалиев, лауреаты республиканских конкурсов Айшолпан Касымова и Бекнур Абдижали. Также участие приняли мастера исполнительского искусства Едил Басыгара, Кайрат Айтбаев, Бауыржан Мухаметбай, Валерия Болекбай, Нургиса Мязов, Кадирали Буркит, Ардак Елеусиз, Аяулым Аскарбаева, Тогжан Умбет, Дана Дидар, Акан Думан, Турар Алипбаев и Адинай Багаева.

В программе прозвучали кюи Дины Нурпеисовой «Әсем қоңыр», «Жігер», «Жеңіс», «8 март», «Он алтыншы жыл», «Бұлбұл», «Қара қасқа ат», «Шынар», «Байжұма» и «Науысқы». Кроме того, слушателям представили кюи Даулеткерея «Көркем ханым», а также произведения Курмангазы «Адай» и «Қайран шешем» в исполнительской интерпретации Дины Нурпеисовой. В программе также прозвучали кюи Курмангазы «Төремұрат» и «Байжұма», «Серпер Ақжелең» Казангапа, «Бес қыз» и «Шәрипа Ақжелең» Сейтека. Отдельное место заняли произведения Таттимбета и Байжигита. Звучание сыбызгы дополнило программу и подчеркнуло многообразие казахского инструментального искусства.

Концерт «Әсем қоңыр» стал данью уважения творческому наследию Дины Нурпеисовой и продемонстрировал преемственность традиций казахского искусства кюя.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК