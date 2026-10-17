Театр имени Мухтара Ауэзова представил «Қыз Жібек» на фестивале БРИКС в Индии

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова принял участие в Международном театральном фестивале БРИКС, который состоялся в Нью-Дели (Индия).

Коллектив представил спектакль «Қыз Жібек», отражающий духовное наследие и национальные традиции казахского народа. Режиссёром постановки выступил Елик Нурсултан, доктор PhD в области искусствоведения.

В церемонии открытия фестиваля принял участие министр культуры и туризма Индии Гаджендра Сингх Шехават. Он поприветствовал творческие коллективы, подчеркнул роль искусства в укреплении дружбы между народами и пожелал участникам творческих успехов.

Участие казахстанского театра в международном фестивале стало возможностью представить зарубежной аудитории национальное театральное искусство и способствовало развитию международного культурного сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК