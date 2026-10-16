В Астане наградили победителей национальных премий «Тұмар» и «Үркер»

В Астане в рамках юбилейной медиа-недели Astana Media Week 2026 состоялась церемония награждения победителей национальных премий «Тұмар» и «Үркер». В этом году они впервые объединились под единым брендом Qazaqstan Media Awards.

Церемония объединила представителей отечественной медиаиндустрии, журналистов, редакторов, телеведущих и творческие коллективы со всей страны.

С приветственным словом выступил Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев. Он отметил, что профессиональная журналистика и специалисты, искренне преданные своему делу, сохранят востребованность, несмотря на стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта.

«Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию журналистики, оказывая отрасли всестороннюю поддержку, в том числе в социальном и моральном плане. Уверен, что и в дальнейшем государственная политика в отношении медиасферы останется неизменной», - подчеркнул Арман Кырыкбаев.

В церемонии также приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан Сергей Пономарев, Унзила Шапак, Жанарбек Ашимжан, член Қазақстан Халық кеңесі Нурторе Жусип, генеральный директор Q.A Дмитрий Мун, председатель Центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, директор СЦК при Президенте Республики Казахстан Аскар Умаров, а также представители государственных органов и медиаотрасли.

В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более чем 600 журналистов. На соискание премий были представлены работы в сфере телевизионной, печатной, радио- и интернет-журналистики.

Впервые в рамках премий учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта», отражающая развитие новых технологий и форматов в медиасфере.

Победителей определило независимое жюри, в состав которого вошли известные журналисты, представители медиаиндустрии и отраслевые эксперты.

Национальные премии «Тұмар» и «Үркер» учреждены в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Премия «Тұмар» направлена на поддержку и развитие отечественного телевидения, а «Үркер» отмечает достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики.

Победителями национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в 2026 году стали:

Национальная телевизионная премия «Тұмар – 2026»

Лучший телеведущий – Вероника Вишневская, Первый канал «Евразия»;

Лучший документальный проект – 24KZ, «4739»;

Лучший телевизионный материал – Qazaqstan, «Қарқынды құрылыс»;

Лучший социальный проект – Jibek Joly, «Правда в деталях»;

Лучший телесериал – Астана TV, «Ауыл бапкері»;

Лучшая информационно-аналитическая программа – 7-й канал, «Новости».

Национальная премия «Үркер – 2026»

Лучший журналист года – Жанар Сердалина;

Лучший радиопроект – Қазақ радиосы, программа «Ойтұма»;

Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта – Altainews Media Centre, «AI-ЖАН»;

Лучший медиапроект – Tengrinews, Tengri TV;

Лучший материал года – Мирамгүл Рахатқызы, газета «Ақтөбе», «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»;

Лучший аналитический материал – Лаура Тусупбекова, газета «Казахстанская правда», «Моя ДНК - наше богатство».

Специальные призы Qazaqstan Media Awards – 2026

Телерадиокомплекс Президента – к 30-летию;

Информбюро – к 30-летию.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК