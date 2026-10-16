В Астане завершилась Академия профессионального развития

В столице завершился трехдневный обучающий семинар-тренинг «Академия профессионального развития» для руководителей региональных молодежных ресурсных центров (МРЦ).

Основная цель обучения – развитие лидерских и управленческих компетенций руководителей в сфере молодежной политики, повышение их профессиональной квалификации, а также освоение эффективных подходов к работе с молодежью.

В рамках образовательной программы участники совершенствовали профессиональные знания и практические навыки в области управления командой, социального проектирования и применения инклюзивных подходов в работе с молодежью.

Всего в двухэтапной образовательной программе Академии приняли участие более 80 руководителей МРЦ из всех регионов Казахстана. По завершении обучения участникам были вручены сертификаты.

В настоящее время в Казахстане функционируют 235 МРЦ, из которых 17 действуют на областном, 37 – на городском и 181 – на районном уровнях. Их деятельность направлена на реализацию государственной молодежной политики, оказание информационно-консультационной, правовой, психологической и социальной поддержки молодежи, содействие реализации молодежных инициатив и вовлечению молодых граждан в общественную жизнь.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК