В Астане прошло 8-е заседание министров и высокопоставленных должностных лиц, ответственных за СМИ и информацию Организации тюркских государств (ОТГ).

В заседании приняли участие первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, заместитель Генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, директор Центра подготовки медиаконтента при Администрации Президента Республики Узбекистан Кобулжон Ахмедов, заместитель руководителя Администрации по коммуникациям Президента Турецкой Республики Ферхат Пиринччи, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Салкын Сарногоева, а также руководитель Департамента международных отношений Совета по СМИ и вещанию Азербайджанской Республики Расим Багиров.

В ходе заседания Канат Искаков отметил влияние современных технологий на развитие медиасферы и обозначил актуальные вызовы в информационном пространстве.

«Стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта кардинально меняет медиасферу, способы распространения информации и форматы взаимодействия с аудиторией», – сказал Канат Искаков.

По его словам, наряду с новыми возможностями искусственный интеллект усиливает и существующие угрозы. Сегодня создание поддельных видео, изображений и аудиозаписей, практически неотличимых от настоящих, не требует значительных затрат. В этих условиях серьезной проблемой становится не только распространение недостоверной информации, но и снижение доверия к достоверным источникам.

В рамках заседания участники обсудили обмен опытом по выявлению дипфейков, оперативной проверке информации, взаимодействие национальных информационных агентств, а также совместную подготовку журналистов к новым технологическим вызовам.

Отметим, 8-е заседание прошло в рамках юбилейного международного медиафорума Astana Media Week, который ежегодно объединяет представителей медиасообщества и экспертов из различных сфер.

По итогам заседания участники подписали совместное коммюнике. Местом проведения 9-го заседания определен Бишкек, столица Кыргызской Республики.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК