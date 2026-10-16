Международный год волонтеров: инициатива Казахстана получает глобальное признание

2026 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития (IVY 2026) по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Это решение подчеркивает значимость волонтерства в укреплении международной солидарности, развитии добровольческих инициатив и решении актуальных социальных задач.

На сегодня инициативу Казахстана поддержали более 60 стран. Так, в Конго состоялся День французского волонтерства (JVF) под девизом «Франкофония: волонтеры в действии».

Мероприятие было направлено на популяризацию волонтерства и развитие международного сотрудничества. Местные волонтерские организации представили свои проекты и рассказали об инициативах, направленных на поддержку населения страны. Встреча также стала площадкой для обмена опытом, установления профессиональных контактов и укрепления взаимодействия между организациями, участвующими в развитии добровольческого движения.

Проведение подобных мероприятий отражает растущее внимание международного сообщества к волонтерству, как важному инструменту устойчивого развития и решения социальных задач.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК