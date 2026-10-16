«Этическая сила»: на форуме BeWoman Asia обсудили влияние искусственного интеллекта

В Алматы состоялся форум BeWoman Asia, посвященный вопросам лидерства, развития технологий и влияния искусственного интеллекта на общество и бизнес. Мероприятие прошло при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и Министерства культуры и информации РК. Форум объединил предпринимателей, руководителей, технологических экспертов, ученых и представителей других сфер.

Участников форума поздравил вице-президент Республики Казахстан. Приветственный адрес Ерлана Карина зачитал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. В обращении отмечен вклад женщин в развитие страны, реализацию значимых инициатив и продвижение инновационных решений.

«Женщины вносят неоценимый вклад в масштабную работу, проводимую в Казахстане, и успешно реализуют уникальные инициативы. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами, стремительное развитие технологий меняет привычные подходы к жизни и работе. В этих условиях особенно важно идти в ногу со временем, своевременно реагировать на происходящие изменения и совместно искать ответы на актуальные вопросы», - говорится в обращении.

Также подчеркнуто значение проводимых в Казахстане реформ, направленных на дальнейшее развитие страны, и закрепления в новой Конституции развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегических приоритетов государства.

Тема форума этого года - «Этическая сила». В центре обсуждения - влияние искусственного интеллекта на принятие решений, трансформация бизнес-процессов и ответственность за последствия применения новых технологий. BeWoman Asia стал площадкой для обмена опытом и обсуждения роли женщин в условиях технологических изменений, а также этических принципов использования искусственного интеллекта.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК