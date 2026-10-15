Казахстан представил проекты по сохранению документального наследия на семинаре ЮНЕСКО

С 13 по 16 октября в Джакарте (Индонезия) проходит международный учебный семинар ЮНЕСКО «Память мира», посвящённый сохранению и продвижению документального наследия.

В мероприятии принимают участие 29 представителей и наблюдателей из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан представляет руководитель Службы информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Казахстан Толкын Замзаева.

Программа семинара включает лекции и практические занятия с участием международных экспертов. Участники изучают подходы к сохранению документального наследия, подготовке номинационных заявок и включению документов в Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Особое внимание уделяется обмену опытом и презентации национальных инициатив. Казахстанская сторона представила международным экспертам перспективные отечественные проекты в сфере сохранения документального наследия.

Участие в семинаре способствует укреплению международного профессионального сотрудничества, обмену передовыми практиками и продвижению документального наследия Казахстана на международном уровне.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК