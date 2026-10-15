В Казахстане продолжается работа по внедрению гендерно-чувствительного бюджетирования

Министерство культуры и информации Республики Казахстан совместно со Структурой «ООН-женщины» в Казахстане при поддержке Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан провели серию мероприятий, направленных на развитие гендерно-чувствительного бюджетирования (ГЧБ).

В рамках программы состоялись тренинг для государственных служащих, интенсивное обучение для сотрудников Казахстанского института общественного развития (КИОР), а также тематический круглый стол.

Участники рассмотрели практические механизмы применения ГЧБ, вопросы развития профессиональных компетенций и подходы к его системному внедрению в бюджетный процесс.

За последние два года при поддержке Министерства культуры и информации и Национальной комиссии обучение по гендерно-чувствительному бюджетированию прошли специалисты из 20 государственных ведомств.

ГЧБ позволяет учитывать потребности различных групп населения при планировании и распределении бюджетных средств, а также повышать обоснованность и прозрачность принимаемых бюджетных решений.

В Казахстане планируется поэтапное внедрение гендерно-чувствительного бюджетирования в практику государственного планирования и распределения бюджетных средств. Соответствующие меры предполагается предусмотреть в новой редакции Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК