В Международный день сельских женщин в Астане стартовал двухдневный региональный семинар в рамках инициативы Women in Agriculture Development Initiative (WADI), посвященный расширению экономических возможностей женщин в агропродовольственном секторе.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международных организаций, финансовых институтов, научного сообщества и женщины-фермеры.

Участники обсудили результаты исследований о положении сельских женщин и их роли в агропродовольственном комплексе Казахстана, перспективы развития женского предпринимательства в сельском хозяйстве, а также механизмы расширения экономических возможностей женщин.

В рамках семинара представлены результаты исследования НАО «Казахстанский институт общественного развития» о положении сельских женщин и итоги рассмотрения Казахстаном Доклада Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).

Также рассмотрены результаты исследования «Женщины в агропродовольственных системах Казахстана», проведенного Исламской организацией по продовольственной безопасности в рамках инициативы WADI. Отдельное внимание уделено обмену опытом стран Центральной Азии и Кавказа, а также практикам поддержки женщин в агробизнесе.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК